После проверки теплосетей с зеленым красителем в Челябинске выявили 24 утечки

Еще в 39 домах обнаружили неисправные бойлеры

В Челябинске завершили первые два этапа проверки тепловых и внутридомовых сетей с использованием специального зеленого красителя — уранина. В «УСТЭК» сообщили, что после испытаний обнаружились неисправности.

Так, в 39 домах выявили бойлеры горячей воды, работавшие с нарушениями. Еще 24 повреждения обнаружили на распределительных тепловых сетях. Как заявили в компании, все утечки оперативно устраняются эксплуатационным персоналом.

В «УСТЭК-Челябинск» напоминают: если жители заметили неполадки в работе теплосетей, необходимо позвонить по телефонам 246-00-00 и 246-72-73, а также в «управляйки» и аварийные службы районов.

Напомним, как сообщало информагентство «Первое областное», сегодня стартовал третий этап проверок.