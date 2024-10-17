После пожара в Коркино пострадавшую девочку увезли в ожоговый центр

Подростка доставили ночью врачи Центра медицины катастроф

Девочка из Коркино, серьезно пострадавшая при пожаре, получает медицинскую помощь в ожоговом центре в Челябинске.



Ребенка осматривали специалисты. После этого ночью врачи Центра медицины катастроф доставили девочку в Челябинск, в ожоговый центр. Там она получает необходимое лечение, прокомментировали в Минздраве.

Напомним, 16 октября в частном доме в Коркино случился пожар. Женщина готовила еду на газовой плите, перепутала бутылки и плеснула бензин вместо воды.

Огонь быстро распространился, хозяйке и ее 14-летней дочери пришлось эвакуироваться. Обе получили ожоги, у девочки поражение — 90%.