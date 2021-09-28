После пандемии коронавируса компании по всему миру готовы оставить удаленку

Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых ЮУрГУ

Из-за пандемии коронавируса большинству компаний пришлось перейти на удаленную работу. Сначала руководители многих предприятий неохотно переводили своих сотрудников на удаленку, так как считали, что работа из дома повлияет на рабочий процесс негативно. Однако сейчас, как выяснили ученые Южно-Уральского государственного университета, многие компании даже в таких традиционных странах, как Япония, оценили плюсы удаленки и готовы оставить такой формат работы даже после пандемии, передает пресс-служба правительства Челябинской области со ссылкой на пресс-центр ЮУрГУ.

Как сообщила профессор вуза, сотрудник Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ Мирьяна Радович-Маркович, под руководством которой проводилось исследование, более 77% сотрудников по всему миру считают, что работают продуктивнее из дома, а не при нахождении в офисе. На рабочий процесс положительно влияют гибкое расписание и возможность провести рабочий день в любом удобном месте.

Работодатели же сначала неохотно переводили сотрудников на удаленку, особенно в восточных странах, так как считали, что их производительность снизится из-за того, что над ними будет меньше контроля. Иными словами, начальникам не хватало доверия. Однако вскоре все изменилось.

«Новая реальность, созданная с приходом пандемии, повлияла на постепенное изменение подобных укоренившихся идей, которые коллективно культивировались на протяжении поколений. И сейчас 88% японских компаний перешли на удаленную работу и готовы продолжать ее после пандемии. В Западной Европе, например, в Сербии и других балканских странах, большая роль отводится личным достижениям, введению новшеств, независимости и индивидуализации, поэтому работодатели охотнее приняли дистанционный формат. Работу из дома ученые называют тенденцией будущего»,— отметила Мирьяна Радович-Маркович.

Многие работодатели за время пандемии успели наладить процесс удаленной работы: четко распределили обязанности между сотрудниками, ввели видеосозвоны и многое другое. Кроме того, по словам Мирьяны Радович-Маркович, рост цен на недвижимость делает невозможным открытие сразу нескольких офисов даже для крупных компаний и удаленка поможет избежать таких вложений. Поэтому ожидается, что работодатели не оставят такой формат работы даже после пандемии и будут развивать его.