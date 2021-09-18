После охоты в Челябинской области потерялась молодая охотничья собака

Она прибилась к ближайшей деревне и чуть было не погибла от дворовых псов

В Челябинской области ищут хозяина русской борзой, которая в августе потерялась в Уйском районе во время охоты, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам зоозащитников, пригревших пса, породистая собака вышла к людям в деревню Грибановка после того, как в лесу прогремела череда выстрелов. Скорее всего, она находилась на охоте с хозяином, но по какой-то причине потерялась.

В деревне пес скитался по улицам. Забрать собаку к себе никто не решился. На селе ценятся сторожевые псы, а потеряшка худая, хрупкая, ласковая, тянется к людям. Сначала ее подкармливала одна сердобольная женщина, но селянку положили в больницу на операцию, и собака осталась совсем одна. Борзая бегала по деревне голодная, иссохшая, ее обижали местные псы.





Спасли борзую неравнодушные волонтеры. Сейчас собака находится на передержке у жительницы Златоуста.

«Говорят, что на собаке был ошейник с датчиком GPS. Но кто-то из деревенских его снял. Может, хозяин до сих пор ищет пса. А мы которую неделю ищет хозяина. Пока никто не отзывается. Подождем еще немного, и будем пристраивать в добрые руки. Собаке нужен настоящий хозяин», — рассказала ИА «Первое областное» Люция Мухаметканова, у которой и живет пес.

По словам Люции, собаке около 6-7 месяцев. Здоровье у щенка отличное. Волонтеры искали на теле клеймо заводчика, но не нашли. Хотя собака породистая, дорогая.

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