После ночного снегопада на дорогах Челябинской области продолжается расчистка

Водителей просят воздержаться от поездок

В ночь с 29 на 30 ноября в Челябинской области прошел снег с дождем, под утро повалил снег. На дорогах регионального значения всю ночь работала техника. В областном Миндортрансе попросили водителей сообщать о затруднении в движении.

Ночью региональные дороги расчищали 123 грейдера. Но и сейчас обстановка на дорогах остается сложной. На федеральном участке трассы от Миасса до границы с Башкирией ограничили движение большегрузов, такси и автобусов.

«Просим водителей соблюдать скоростной режим. При возникновении затруднения проезда и других сложных ситуаций в дороге обращаться по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351)237-88-92», — сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

В Челябинске тоже борются с снегом. Тротуары и сложные участки убирают 580 рабочих. За ночь на полигон вывезли почти 2,4 тысячи кубометров снега.