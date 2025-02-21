После морозной ночи в ряде городов Челябинской области отменили уроки в первую смену

В основном, ограничение касается младших школьников

Температура воздуха в Челябинской области сегодня ночью местами — в основном, в западных и северных районах — опускалась до минус 29-31 градуса. В связи с этим ряд муниципалитетов принял решение об отмене уроков у школьников первой смены, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Так, в Челябинске комитет по делам образования принял решение отменить уроки для 1-4 классов в первую смену, сообщает служба «112».

В школах Миасского городского округа также отменили уроки для младших школьников. Согласно данным управления ГОЧС, средняя температура по округу на шесть часов утра составляла 26 градусов мороза.

Аналогичное объявление сделали администрации Трехгорного, Коркино, Кусы и Кыштыма — также отменены занятия в начальной школе в первую смену.

В школах Красноармейского района дети с 1 по 4 класс первой смены учатся сегодня в дистанционном формате.

В Златоусте отменены занятия у школьников с 1 по 7 класс первой смены.

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