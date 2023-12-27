После ковида треть челябинских школьников живут в режиме энергосбережения

Педиатр рассказала, с чем это связано и как взбодриться

Врачам известно, что после вирусных заболеваний иногда развивается астения, то есть сильная утомляемость. Педиатр челябинской детской поликлиники № 1 Лилия Жмаева изучила это болезненное состояние у детей, перенесших ковид. Как проявляется астения, чем она опасна и можно ли с ней бороться, врач рассказала журналисту ИА «Первое областное».

В пандемию Лилия Жмаева работала в ковидной бригаде, а потом — на участке. Осматривая детей, доктор заметила, что после коронавируса слабость и утомляемость сохраняются у ребят особенно долго.

«После ковида дети в два раза чаще болели ОРЗ, у них обострялись хронические патологии лор-органов, появлялось функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта, а главное — в трети или в четверти случаев развивался астенический синдром. Дети жаловались на физическую слабость, повышенную утомляемость от умственной нагрузки, на головную боль, эпизодическое чувство сердцебиения и тревоги, на головокружение», — говорит Лилия Жмаева.

Медики знают много причин, которые ведут к астении. Если говорить в целом, то механизм развития астении такой: когда нарушена работа какого-то органа, организм начинает расходовать много энергии для его восстановления, и на другие задачи энергии не хватает. Вот такой замкнутый круг.

«При коронавирусе страдают сосуды, иммунная и нервная системы, густеет кровь, организм отравляют продукты интоксикации, в нем истощаются полезные вещества, развивается мышечное истощение. В итоге, чтобы обеспечить нормальную работу систем и органов, организм переключается в режим энергосбережения. Приходится быть малоподвижным, „малодумающим“ и не очень эмоциональным. Наверняка вы встречали таких людей. У некоторых это особенность нервной системы, а у других — проявление астенического синдрома», — говорит Лилия Жмаева.

Хорошая новость в том, что астению можно и нужно лечить. И чем раньше, тем лучше.

Для начала доктор советует выяснить причину болезненного состояния: помимо ковида, астении может предшествовать длительная серьезная умственная нагрузка, эмоциональное напряжение или другое заболевание. Когда причина известна, нужно минимизировать ее воздействие на организм, чтобы он смог начать восстановление.

«В первую очередь нужно нормализовать режим сна, отдыха. Необходимо устранить дополнительные факторы, которые способствуют перевозбуждению организма, — гаджеты, напряженную психоэмоциональную обстановку в семье. Все должны понимать, что залог успеха в лечении напрямую зависит от родителей, близких, от их понимания проблемы», — говорит Лилия Жмаева.

Важно и правильное питание: в рационе ребенка должно быть достаточное количество омеги-3, белковых продуктов, клетчатки. А потребление быстрых углеводов, особенно в напитках, следует снизить.

Также полезными будут любые процедуры для расслабления и восстановления организма: хвойные, бишофитные ванны, массаж, арт-терапия, ароматерапия, светотерапия, музыкотерапия.

Если же астения доводит ребенка до такого состояния, при котором он не может выполнять физическую или умственную работу, если развивается стойкое нарушение сна, необходима комплексная помощь: прием лекарств, физиолечение, климатотерапия и психотерапия.