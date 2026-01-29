«После каждых родов — реабилитация»: челябинский гинеколог о новых стандартах женского здоровья

Екатерина Макеева рассказала, как не нажить выпадение тазовых органов

Все больше женщин готовы открыто заявить о неприятной интимной проблеме — пролапсе органов таза. Многие мучаются с ним годами, а потом удивляются, что проблема решается кардинально и быстро. Что приводит к пролапсу, с какими жалобами пора обращаться к врачу и как лечат таких пациенток, рассказали в Челябинской областной клинической больнице.

«Пациенток с пролапсом становится больше, потому что растет продолжительность жизни, меняется отношение женщин к своему здоровью да и качество медицинской помощи тоже растет. Например, сегодня мы делаем операции, которых не было еще лет десять назад», — рассказывает оперирующий гинеколог ЧОКБ Екатерина Макеева.

Пролапс органов таза можно заподозрить по тянущим болям внизу живота. В тяжелых случаях органы: мочевой пузырь, матка, влагалище и прямая кишка — выпадают из малого таза в область промежности. При этом грыжа может быть разных размеров: от перепелиного яйца до головы младенца.

Чаще всего проблема встречается у женщин, которые пережили тяжелые роды или родили много детей. У дам, работа которых предполагает тяжелый физический труд: например у продавцов, маляров, поваров, которые поднимают на работе тяжести, говорит доктор.





«Сегодня существует много программ для женщин в послеродовом периоде, которые помогают восстановить тазовое дно. Их можно и нужно проходить через шесть месяцев после родов. Родила и забыла, жду следующую беременность — не очень верная тактика», — говорит Екатерина Макеева.

При наличии жалоб женщине следует обратиться к гинекологу в женскую консультацию. Кому-то доктор предложит консервативный метод лечения, а кого-то отправит на операцию. Кстати, вмешательства в 90% случаев сейчас проводят без разрезов на животе — через естественный доступ, для укрепления тазового дна пациенткам вживляют сетчатый протез. Восстановление проходит быстро. Уже на первые-вторые сутки женщине разрешают ходить, а через несколько дней выписывают домой.

Челябинка Сирануш — счастливая мама двоих детей и бабушка пяти внуков. Первые признаки нездоровья она ощутила полгода назад. Пыталась вылечиться гимнастикой, но лучше не становилось. По совету доктора пошла на операцию.





«Легла в больницу в прошлый четверг. В пятницу сделали операцию. А сегодня выписываюсь домой — здоровая и счастливая. Областная больница очень чистая и хорошая. Здесь вежливые и заботливые медсестры, а врачи отвечают на все вопросы. Считаю: правильно сделала, что обратилась за помощью сразу», — говорит Сирануш.

Каждый год в ЧОКБ проводят около 100—150 операций по исправлению пролапса тазовых органов. Самой молодой пациентке было 25 лет, а возрастной — 84 года. И хотя очередь на операции уже расписана по май месяц, не упускайте реальный шанс поправить здоровье.

Для профилактики пролапса тазовых органов доктора советуют:

1. Мягкое ведение родов. Восстановление после родов и эпизиотомии по специальным программам.

2. Ограничить подъем тяжестей: женщина не должна поднимать более пяти килограммов.

3. Контролировать вес.

4. Выбирать правильную физическую нагрузку: идеально подходят йога, пилатес и плавание, а силовые тренировки с гирями и гантелями — уже фактор риска.

