После капремонта открыта амбулатория в поселке Батуринском

До этого селяне ездили на прием к докторам в больницу Еманжелинска

Амбулатория поселка Батуринского под Еманжелинском начала прием пациентов после капремонта, сообщает в четверг, 7 декабря, пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«На капитальный ремонт помещений амбулатории из федерального и областного бюджетов было направлено более 14 миллионов рублей. После капремонта амбулатория заметно преобразилась. Полностью заменили электропроводку, радиаторы отопления, установили современную систему автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдение, кондиционирование. Сделали пандус с подъемником для маломобильных групп населения», — отмечают в пресс-службе.

По просьбе жителей прямо в здании амбулатории работает отделение «Почты России», а вскоре откроется и аптека. Также выделено помещение с отдельным входом для участкового полиции.

Капитальный ремонт проводился по программе модернизации первичного звена здравоохранения.