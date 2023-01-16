После капитального ремонта в селе Кизильском открыли хирургический стационар

В здании заменили кровлю, поменяли инженерные сети и облагородили помещения

В селе Кизильском строители завершили капитальный ремонт хирургического отделения районной больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

В двухэтажном здании заменили кровлю, обустроили опалубку и пандусы. Кроме того, обновили все коммуникации — электрические, водопроводные и канализационные сети. Косметический ремонт также провели в палатах и холлах.

Отремонтированы помещения лаборатории, смотровых и флюорографического кабинета. Пол и стены в них отделаны кафелем, установлены новая сантехника и водонагреватели.

На капитальное обновление хирургического отделения Кизильской районной больницы потрачено более 14,5 млн рублей. Средства на ремонт выделил бюджет области.