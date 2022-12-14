После иска прокуратуры в Челябинской области нашли деньги на ремонт школы

СОШ № 9 города Троицка обновят по программе инициативного бюджетирования

В городе Троицке Челябинской области решили направить средства программы инициативного бюджетирования на ремонт школы, состояние которой стало поводом для прокурорской проверки и впоследствии — обращения в суд. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе городской администрации, на ремонт кровли и туалетов детсадовского подразделения СОШ № 9 направят более 1,1 млн рублей.

Напомним, что вопросы к внешнему и внутреннему виду школы у прокуратуры возникли еще перед началом учебного года. После появления в соцсетях фотографий с обрушающимся навесом надзорное ведомство провело проверку и, помимо дефектов фасада, нашло следы протекания крыши и разрушения напольного покрытия в спортзале.

Прокурор Троицка Дмитрий Иванов потребовал от главы города Александра Виноградова привести школу в порядок. Однако в полном объеме нарушения устранены не были: произведен лишь частичный ремонт крыши. В связи с этим прокуратура подала на образовательное учреждение в суд.

В администрации города Троицка корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что в школе на данный момент сделали ремонт кровли над спортивным залом, а внутри него — косметический ремонт. На это потратили 340 тыс. рублей. Также за счет средств школы устранили дефекты напольного покрытия в спортзале, отремонтировали навес над крыльцом основного входа и покрасили стены на двух этажах здания. Кроме этого, над досками в учебных классах повесили софиты.

Продолжение работ запланировано на следующий год. В школе хотят отремонтировать кровлю и туалеты в здании детского сада. Деньги (1 118 653 рубля) решено взять из программы инициативного бюджетирования.

Сегодня на сайте госуслуг завершается голосование по выбору проектов, которые будут реализованы в 2023 году по инициативам граждан. Среди 18 предложенных объектов есть один под названием «Комфорт для любимой школы № 9. Структурное подразделение „Детский сад“».

В мэрии не отрицают, что проект ремонта школы может не набрать нужного количества голосов. Однако решающей роли это не сыграет.

«Голосование является одним из критериев. Система отбора проектов к реализации — балльная. Голосование является одним из этапов, но не единственным. Решение о поддержке инициативных проектов будет принято комиссией до конца года», — пояснили в троицкой администрации.

Ранее ИА «Первое областное» писало, как в селе Нижняя Санарка Троицкого района внимание прокуратуры привлек детский сад, где стены покрылись плесенью из-за протекающей крыши.