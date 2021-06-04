После годичного перерыва в Челябинске провели первую операцию по пересадке печени

Ранее этот вид трансплантации приостановили из-за пандемии коронавируса

В Челябинской областной клинической больнице возобновили проведение операций по пересадке печени. Около года такое вмешательство не выполняли из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ЧОКБ.

Медики спасли жизнь 29-летней Эльвине Бунас из Верхнего Уфалея. Молодая женщина страдала от аутоиммунного цирроза печени, который вызван плохой экологией, — девушка росла неподалеку от химкомбината. Вылечить пациентку таблетками не представлялось возможным. Помогла трансплантация.





Подбор донора проводили по соответствию группы крови. Операция шла в течение восьми часов. Причем медики провели ее ночью, так как при трансплантации задействуют несколько операционных.

«На одном столе производится забор органов, на соседних — трансплантация. Непосредственно в процессе трансплантации занято больше 20 человек. Это анестезиологи, сосудистые и абдоминальные хирурги, операционные сестры, анестезистки. Каждая бригада выполняет свою задачу», — рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь клиники Наталья Малухина.

По словам медиков, потребность в трансплантации печени постоянно растет. Каждый пациент с пересаженной печенью находится на пожизненном наблюдении в ЧОКБ.

Первая трансплантация печени в Челябинской областной больнице прошла в 2015 году. Эльвина Бунас стала десятой пациенткой, которой пересадили печень именно в этой клинике.