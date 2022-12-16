После ДТП с ребенком переход в Челябинске обезопасят «лежачими полицейскими»

Мальчика сбило такси на улице 40‑летия Победы

Пешеходный переход на ул. 40-летия Победы в Челябинске, где на минувшей неделе водитель такси сбил несовершеннолетнего мальчика, в следующем году дополнят искусственными дорожными неровностями. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Наезд на ребенка произошел на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 43: водитель на маркированном автомобиле такси сбил мальчика, когда тот переходил дорогу. По данным ГИБДД, ребенок получил травмы и проходит амбулаторное лечение.

В мэрии ИА «Первое областное» сообщили, что на месте происшествия побывали специалисты городского комитета дорожного хозяйства. Проверка показала, что в районе пешеходного перехода, где был сбит ребенок, отсутствуют искусственные дорожные неровности.

«В целях обеспечения безопасности движения пешеходов комитетом принято решение об обустройстве искусственных дорожных неровностей в дорожно-строительном сезоне 2023 года», — уточнили в мэрии.