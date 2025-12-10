После Челябинска поезд Деда Мороза сделает остановку в Уфе и Стерлитамаке

На Южный Урал состав прибудет уже на этой неделе

Сказочный поезд Деда Мороза продолжает свое ежегодное путешествие по России. В этом году он отправился из Владивостока 19 ноября и завершит маршрут 11 января в Великом Устюге, преодолев в общей сложности более 20 тысяч километров и посетив 70 городов. Уже на этой неделе состав посетит Южный Урал — Башкирию и Челябинскую область.

Так, в субботу, 13 декабря, поезд Деда Мороза сделает остановку в Челябинске. В воскресенье, 14 декабря, как сообщает портал «Башинформ», он порадует детей и взрослых в Уфе, а в понедельник, 15 декабря, — жителей башкирского Стерлитамака.

Гостей на перронах ждет насыщенная развлекательная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит всем желающим окунуться в атмосферу зимней сказки.

Особый интерес представляет сам поезд — это празднично оформленная передвижная резиденция. В составе открыты для посещения несколько тематических вагонов: приемная Деда Мороза, вагон для игр, фотокупе, вагон-ресторан и лавка с сувенирами из Великого Устюга и Костромы. Также в пути работает «Кукольный театр» с 45-минутными спектаклями.

В этом году в составе появилась новая локация — вагон «Снежная королева». Дети от 3 до 16 лет смогут отправиться в ледяное царство и мир кривых зеркал, а на входе их встретят Кай и Герда. Посещение этого вагона бесплатное и осуществляется в порядке живой очереди.

Посещение основной резиденции и кукольного театра возможно только по заранее приобретенным билетам с фиксированным временем. Билеты на шоу в Челябинске были распроданы за считаные минуты.