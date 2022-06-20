После Бажовского фестиваля активисты собрали три тысячи мешков мусора

Акцию провели на берегу реки Кабанка возле поселка Демарино

За выходные в селе Демарино Пластовского района Челябинской области активисты собрали три тысячи 120-литровых мешков мусора. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии Челябинской области.

Активисты объединения «ЭкоДозор-74» из Челябинска и Пласта провели экологическую акцию «Вода России» на берегу реки Кабанки во время ХХVIII Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества, который прошел в этом году в селе Демарино.

«Мы не просто выдали мешки для сбора мусора всем участникам и гостям фестиваля, но и рассказали о том, как важно убирать за собой. Юные ведущие ставшей уже популярной в регионе детской передачи “ЭкоАзбука” провели эковикторину на знание озер Южного Урала», — пояснила начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Минэкологии Челябинской области Марина Дымова.

Напомним, 19 июня в Пластовском районе под селом Демарино прошло торжественное закрытие 28-го Бажовского фестиваля народного творчества. Мероприятие посетили более 20 тысяч человек.

В фестивале приняли участие творческие коллективы и мастера из самых разных регионов России — от ЯНАО до Саратовской области. Кроме того, здесь же выступали казаки из Казахстана.