После устранения коммунальной аварии на теплотрассе часть Чурилово все еще остается без отопления

МУП «ЧКТС» продолжает вести восстановительные работы в микрорайоне

19 февраля в Чурилово произошел прорыв трубы на теплотрассе. Результатом стало отключение отопления и горячей воды в десятках домов и нескольких социальных учреждениях.

Мэрия города к шести часам вечера сообщила, что специалисты МУП «ЧКТС» устранили повреждение теплотрассы и начали заполнение системы. Только сегодня, 20 февраля, некоторые жители Чурилово начали жаловаться в соцсетях, что отопление до сих пор не появилось.

«После вчерашнего отключения у нас так и не отогрелась (батарея) и шумит. Если лопнет, то не выйдет из дома никто», — сообщил один из жителей в социальной сети.

Корреспондент Первого областного информагентства связался с управляющей компанией «Терра-2», чтобы выяснить — почему у жителей до сих пор нет тепла в домах.

«Отопление и горячую воду запустили вчера. Работаем, перезапускаем стояки в домах», — сообщили в «Терра-2».

Во время подготовки материала один из источников сообщил, что сегодня, 20 февраля, в районе 16:00 часов в микрорайоне возможны повторные отключения отопления и ГВС. Эту информацию, по всей видимости, сообщили и жителям, которые свое недовольство также высказали в соцсетях.

«Дома реальный холод стоит, после вчерашнего отключения ничего не нагрелось за ночь, на улице –24 и опять новое отключение. Просто безобразие, в каком состоянии находится теплотрасса», — написала в соцсетях одна из жительниц Чурилово.

Напомним, что прокуратура Тракторозаводского района Челябинска организовала проверку по факту технологического отказа на тепловых сетях в Чурилово.

По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за организацию надлежащего теплоснабжения на территории Челябинска.