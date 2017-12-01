/ Жители Златоуста отправят послание в 2067 год

Потомки смогут узнать о жизни города в наше время.

Связь с будущим поколением решили установить в Златоусте. Под Новый год в городском округе будет заложена капсула времени. Изготовит ее почетный житель города Валерий Томея — директор Златоустовской оружейной фабрики. Внутрь капсулы поместят письмо с рассказом о нынешней жизни городского округа, а также пожеланиями потомкам. Горожане могут предложить свои идеи.

Златоустовцам предлагается поучаствовать в данном проекте и поделиться своими мыслями. Предложения от жителей города в текст послания будут приниматься редакционной коллегией до 8 декабря по электронной почте: goruozlat@rambler.ru. В теме письма необходимо написать «Капсула времени». — рассказали сайту «Первый областной» в Златоустовской городской администрации.

Закладывать капсулу будут 29 декабря 2017 года. Прочитать послание будущие поколения смогут через 50 лет — 29 декабря 2067 года.