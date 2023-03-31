«Посевную отменить нельзя»: Ирина Гехт рассказала о сезонном дефиците волонтеров

А также призвала поддержать тех, кто помогает бойцам СВО

Волонтерские организации Челябинской области столкнулись с традиционным для весны и лета оттоком добровольцев. Особенно ощутимо это для движений, которые помогают бойцам СВО: шьют и вяжут одежду, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в своем телеграм-канале пояснила: причина — в наступающих садоводческих работах.

«Большую помощь оказывали жители „серебряного возраста“. Но начинается дачный сезон, и наши женщины, которые отлично справлялись зимой с большим объемом работы, уезжают в сады. Как известно, посевную отменить никак нельзя. Поэтому назревает острая необходимость в новых помощниках!» — пояснила чиновница.

Ирина Гехт привела в пример движение «Шьем нашим»: там нужны рабочие руки, чтобы взять на себя раскрой или пошив предметов одежды и экипировки. Свою помощь могут предложить мамы в декретном отпуске, студенты и другие неравнодушные люди.

«Также вы можете помочь и другим добровольческим движениям, ведь они сейчас столкнулись с той же самой проблемой. Достаточно связаться с ними и узнать, чем вы можете быть им полезны. Благодарю каждого, кто откликнется на мою просьбу», — призвала первый вице-губернатор.