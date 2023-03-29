Посевная в Челябинской области стартует на неделю раньше

Аграрии сейчас готовят технику, докупают семена и топливо

Сельскохозяйственная техника выйдет на южноуральские поля примерно к 10 апреля, чтобы начать посев, что раньше примерно на неделю. В прошлом году полевые работы стартовали 15—18 апреля. Как сообщили в пресс-службе областного Минсельхоза, синоптики обещают температуру и осадки в пределах нормы в период с апреля по сентябрь. Осадки чуть выше нормальных значений будут только в июне и августе. На данный момент аграрии готовят технику, приобретают недостающие семена и горюче-смазочные материалы.

«Сейчас в северной части области снег сходит очень быстро, на юге его больше. Тем не менее ожидается, что полевой сезон в этом году начнем на неделю раньше. Основной задачей сейчас является формирование материальных ресурсов на проведение посевной в оптимальные сроки», — заявил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин на совещании с руководителями районных сельскохозяйственных управлений.

Что касается запасов семян, то в хозяйствах имеется практически 100% от необходимого для посевной объема. Аграрии докупают недостающие семена овощей, картофеля и масличных культур. Цены на топливо ниже прошлогодних, но пока производители приобрели только 68% от потребности для посевной кампании.

В начале февраля стало известно, что в этом году в Челябинской области намерены увеличить посевную площадь до 1 млн 974 тыс. га, при этом значительно вырастет объем посевов зерновых и зернобобовых культур (на 37,7 тысячи га). Запасам влаги в почве способствует снежный покров, поэтому урожай в 2023 году, по мнению специалистов, должен быть хорошим.