Посевная кампания — 2023 в Челябинской области приближается к завершению

Темпы сева в этом году превышают прошлогодние

Сельскохозяйственные районы Южного Урала преодолели основную часть посевной кампании. По данным регионального Минсельхоза, в области уже посеян 81% яровых культур, передает корреспондент ИА «Первое областное». В ведомстве рассказали, какие территории уже практически завершили сев, а также упомянули лидеров по объему работ в поле.

Темпы сева в 2023 году уже превышают прошлогодние. Посеян 81% яровых культур, что составляет 1 млн 444 тысячи гектаров. Зерновые из этого объема составляют 1 млн 141 тысячу гектаров, что на 60 тысяч га больше показателей 2022 года. Некоторые хозяйства уже закончили посевную кампанию. Например, в Верхнеуральском районе весенние работы в полях завершили четыре хозяйства. В этой территории осталось досеять порядка 8 тысяч га. Аграрии спешат завершить основной сев, чтобы растения смогли напитаться влагой от дождей в начале июня.

Быстрее всех с яровыми культурами справились в Аргаяшском (97%), Нагайбакском (96%), Верхнеуральском (93%) и Агаповском районах (91%). Ожидается, что с посевной уже в эти выходные закончат в Аргаяшском районе, но там и площадь посевов не такая большая, как в других территориях, — 27 тысяч га. Следующий муниципалитет, который одним из первых завершит весеннюю страду, — Нагайбакский район. Там аграрии успели занять различными культурами 91 тысячу га из 95 тысяч.

По объему посевных площадей лидерами в Челябинской области на данный момент являются:

— Троицкий район — 147 тысяч га (выполнено 84% от запланированного объема работ);

— Кизильский район — 142 тысячи га (здесь исполнение составляет 81%);

— Брединский район — 128 тысяч га (сейчас занято 70% посевных площадей). Там же самый большой клин яровых культур — 182,2 тысячи га;

— Октябрьский район — 119 тысяч га (работы завершены на 78%).

«На сегодня подсолнечника, льна-кудряша, рапса и горчицы посеяно в общей сложности 233 тысячи гектаров. Фермеры и сельхозпредприятия заканчивают посадку картофеля (выполнено 99% работы) и продолжают сев овощей (посеяно 62%)», — отметили в областном министерстве сельского хозяйства.