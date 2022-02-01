Посетители «Таганая» обнаружили краснокнижного зверька

Летяга нарушила свой ночной образ жизни и отправилась на прогулку в дневное время

В национальном парке «Таганай» туристы заметили белку-летягу — редкого зверька, занесенного в Красную книгу Челябинской области. Летяга спокойно исследовала деревья в Центральной усадьбе средь бела дня, притом что обычно эти грызуны ведут исключительно ночной образ жизни, сообщили в пресс-службе «Таганая».

«Летяга относится к подсемейству летяговых, и в национальном парке это единственный его представитель, как и в России. Внешне она похожа на белку. Но достаточно посмотреть на ее огромные черные глаза и, если посчастливится, на полет, который происходит благодаря кожным перепонкам между передними и задними лапками, и становится ясно, кто есть кто»,— рассказали представители нацпарка.

Обычно белки-летяги в морозы сидят в своих гнездах и питаются запасами ольховых и березовых сережек, верхушек побегов, почек различных лиственных пород. Ее «выход в свет», видимо, обусловлен теплой температурой, которая установилась с начала этой недели в регионе. Вот только что побудило редкого грызуна нарушить свой «режим» и отправиться на прогулку в дневное время, остается загадкой.