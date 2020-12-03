Посетители домашнего матча ХК «Трактор» смогут пройти тестирование на ВИЧ

Узнать свой статус можно бесплатно и анонимно.

В Челябинске продолжается тестирование горожан на ВИЧ-инфекцию в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Абсолютно любой желающий бесплатно и анонимно сможет узнать свой ВИЧ-статус. Так, с 3 по 5 декабря в городе будут работать мобильные пункты, куда может обратиться любой желающий, чтобы быстро узнать — заражён ли он вирусом иммунодефицита.

«Челябинская область входит в десятку высокопоражённых ВИЧ-инфекцией регионов. Так, за 9 месяцев прошлого года впервые выявлено 2 832 случая ВИЧ-инфекции, из них у 1659 мужчин и 1140 женщин. Основной возраст впервые выявленных составил 31-40 лет, ведущим путём инфицирования является половой», — сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска.

3 декабря мобильный пункт, где можно проверить свой ВИЧ-статус, будет находиться рядом с домом № 82А по Комсомольскому проспекту.

4 декабря всех желающих будут ждать в пункте, расположенном рядом с домом № 6 по улице Савина.

Также любой болельщик ХК «Трактор», который придёт на ближайшую домашнюю игру — 5 декабря — сможет также быстро, бесплатно и, самое главное, анонимно пройти тестирование на ВИЧ.

Мобильный пункт будет расположен на первом этаже арены «Трактор», там будут находиться волонтёры, которые укажут путь следования.