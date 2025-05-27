Посетителей Таганая призвали не трогать встающих на крыло птенцов

Увидев их в траве, нужно просто уйти

В национальном парке «Таганай» в Златоусте новое поколение пернатых учится летать. Причем под зорким взором родителей. Поэтому посетителей призывают не только быть внимательными (небольшого размера птиц непросто заметить в траве), но и держаться от птенцов подальше.

«Сейчас птенцы учатся летать и искать себе пропитание. Встретив их, лучшее, что можно сделать, — просто уйти. Не стоит даже приближаться к ним, ведь ваше внимание может привлечь врагов»,— предупреждают в нацпарке.

Тем более нельзя брать птенцов в руки и уносить домой, обрекая на гибель вне привычной среды.