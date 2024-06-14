Посетителей нацпарков в Челябинской области призвали избегать курения в лесу

Маленькая искра может привести к крупному пожару

В Челябинской области установилась жаркая погода. Сегодня на Южном Урале столбики термометров поднимутся до отметки 34 градуса. Высокая температура, сухая погода, солнце и ветер способствуют возникновению пожаров, предупредили в нацпарках «Зигальга» и «Таганай». В связи с этим туристов призвали аккуратно обращаться с огнем и воздержаться от курения в лесу.



«Некоторые считают, что пожары начинаются в жаркую погоду от палящего солнца. Как будто лес под прямыми солнечными лучами может самовозгореться. Это не так. Чтобы загорелась трава, ее нужно нагреть до 150—200 градусов. Для воспламенения лесной подстилки или деревьев необходимо еще больше тепла. Если бы солнце так нагревало землю, мы бы не смогли жить на ней», — объяснили в пресс-службах нацпарков.

В то же время маленький очаг возгорания — даже искра от сигареты — может привести к крупному пожару.

В Единой дежурно-диспетчерской службе напомнили об установлении пожароопасного сезона. В регионе запрещено разводить костры, сжигать траву, мусор.