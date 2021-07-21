Посетителей нацпарка «Таганай» попросили не спасать подросших дроздов-рябинников

Юные птицы начинают новый, самостоятельный, этап жизни

В нацпарке «Таганай» юные дрозды-рябинники начинают самостоятельную жизнь: птенцы вылетели из гнезда и учатся добывать себе пищу. Cотрудники нацпарка попросили gосетителей не вмешиваться в природный процесс во избежание неприятностей.

«Таких „дебютантов“ в первые дни после вылета из гнезда докармливают не только родители, но и другие дрозды. Потому, увидев подросшего птенца в лесу, не спасайте его, а просто пройдите мимо, потому что в его жизни начинается новый этап. Любая попытка поймать „несчастного“ будет воспринята его родичами как агрессия, которая вполне может закончиться атакой и бомбардировкой клейкими экскрементами»,— рассказали сотрудники Таганая.

Дрозды-рябинники — крупные птицы. Размах крыльев может достигать 45 сантиметров. Эти пернатые осень смелые и воинственные: защищаясь от врагов, они бросаются камнем вниз и обливают их клейким пометом.