Поселок Западный могут присоединить к Челябинску

Расшириться город может еще за счет нескольких крупных поселков

На прямую линию губернатора поступила жалоба на плохую работу общественного транспорта между Челябинском и Сосновским районом, также люди недовольны освещением дороги. Губернатор сказал, что присоединение поселка Западного к областному центру поможет синхронизировать вопросы развития инфраструктуры.

По словам главы региона, в поселке Западном назрели серьезные комплексные решения. Жилье, которое там изначально строилось, не было сбалансировано с развитием инфраструктуры.

«Считаю, что назрело время ставить вопрос присоединения поселка Западного и, возможно, нескольких других поселков к Челябинску», — сказал Алексей Текслер в ходе прямой линии.

Он отметил, что это поможет синхронизировать вопросы развития инфраструктуры с развитием города.

«Тем более жители Западного себя воспринимают горожанами, челябинцами», — добавил губернатор.

Отвечая на вопрос про дороги, глава региона напомнил, что сейчас строится малый обход Челябинска. Речь о дороге Шершни — Северный, которая будет завершена в следующем году. По ней будет пущен новый общественный транспорт. Выезжать из Западного можно будет через Новоградское шоссе.

Также губернатор рассказал, что в городе завершается проектирование дороги, которая проходит через поселки Шершни и Западный и через улицу Лыжных Батальонов на улицу Братьев Кашириных. Также в планах створ из микрорайона Белый Хутор на трассу М-5.