Поселок Верхнеуральского района готовится к пуску газа

Голубое топливо местные жители ждали несколько лет

В поселке Сухтелинский ( Верхнеуральский район) ждут газификации 263 дома. Подключение домов начнется уже на этой неделе. По проекту весь поселок должен быть газифицирован, но пока документы готовы по 92 подворьям. Местный житель Дмитрий Курочкин рассказывает, как долгожданная газификация должна значительно сократить расходы на теплоснабжение.

«Практически весь поселок отапливался дровами. Сухтелинцы закупали к сезону дров на 10-20 тысяч рублей. Если плита газовая, нужно купить еще баллоны, это примерно еще 800 рублей в месяц», — поясняет Дмитрий.

В администрации Верхнеуральского района рассказали, что в ближайшее время будет пущен газ также в домах рабочего поселка Межозерный. Работы по строительству подземного газопровода идут в и самом районном центре. В Верхнеуральске будут газифицированы индивидуальные дома микрорайона Кожзавод. Всего за пять лет территория газифицирована на 40% .