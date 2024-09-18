Поселок в Чесменском районе газифицируют после обращения его жительницы к губернатору

Благодаря просьбе Алтынай Байтеновой ее односельчане получат газ уже через год

Жители поселка Климовка в Чесменском районе получат газ уже следующей осенью. С наболевшим вопросом к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру обратилась Алтынай Байтенова.

По решению главы региона в 2025 году району будет предоставлена финансовая поддержка на строительство сети газоснабжения в Климовке. Протяженность планируемого газопровода — 4,2 километра. Госэкспертиза проектной документации уже есть.

«Я поручение сейчас дам, возьму исполнение на контроль. Газ будет в следующем году. Важно провести работы как можно раньше. Не в ноябре-декабре, а чтобы 1 сентября газ был в домах», — поручил Минстрою области Алексей Текслер.

В результате строительства возможность газификации получат 88 домовладений.

Также в ходе приема граждан решился вопрос о ремонте загруженного участка дороги Западный обход Челябинска.