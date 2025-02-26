Поселок в Ашинском районе обеспечат мобильным интернетом

Губернатор дал ряд поручений после личного приема граждан

Регулярное транспортное сообщение, ликвидация мобильного неравенства и улучшение инфраструктуры — с этими насущными просьбами на личный прием к губернатору Челябинской области приехали жители разных уголков региона, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Так, пенсионерка из села Ачликуль Красноармейского района Магсуда Ибраева попросила главу региона о помощи в организации регулярного транспортного сообщения с областным центром. По ее словам, сейчас на этом направлении работает маршрутка, но и ее перевозчик планирует отменить из-за нерентабельности.

Замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров сообщил, что в ближайшее время планируется запустить ежедневный маршрут по регулируемому тарифу. Алексей Текслер поручил Миндортрансу и главе Красноармейского района проконтролировать решение этого вопроса.

Поселок Новозаречный в Ашинском районе обеспечат мобильным интернетом — с такой просьбой к губернатору обратилась заведующая сельским Домом культуры Маргарита Шубина. И еще с просьбой о ремонте ДК.

Как доложил главе региона министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов, вопрос будет решен в ближайшие четыре месяца: работы по радиопланированию уже проведены, сейчас идет геологоразведка — из-за особенностей рельефа здесь будет установлена нетиповая вышка.

«В целом у нас ведется достаточно большая работа, чтобы сотовая связь приходила и в небольшие населенные пункты. Участвуем и в федеральных проектах, сами субсидируем операторов связи», — подчеркнул Алексей Текслер.

Что касается ремонта ДК, губернатор поручил Минкульту и главе района поспособствовать включению учреждения в соответствующую госпрограмму.

Также в ходе личного приема стало известно о грядущем ремонте в Кизильской школе № 2 (она вошла в федеральную программу комплексного развития сельских территорий, обновление ждет ее уже этим летом), капремонте детсада № 1 в Кыштыме (в учреждении протекает кровля и есть проблемы с канализацией), продолжении газификации в Троицком районе — на очереди село Дробышево, где дома начнут подключать к газу уже в июле.

Вопрос переселения из аварийного дома № 2 на улице Стройгородок в Катав-Ивановске озвучила местная жительница Оксана Салихова. Временно исполняющий полномочия главы Катав-Ивановского района Александр Васильев сообщил, что построен десятиэтажный дом в центре города, в который будут переселены жители из ветхо-аварийного дома. Ключи от новых квартир вручат уже в начале марта.