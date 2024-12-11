Поселок Сулея догазифицируют в Челябинской области

Пока часть зданий здесь все еще топят углем и дровами

В Саткинском районе Челябинской области затягивается газификация рабочего поселка Сулея. Об этом на прямой линии с губернатором рассказал депутат районного совета депутатов Алексей Фролкин. Он попросил главу региона ускорить этот процесс.

«Газификация начата. Но часть зданий, в том числе государственных учреждений, до сих пор отапливаются углем и дровами», — рассказал Фролкин.

Алексей Текслер направил в Сулею своих подчиненных, чтобы уже на месте они оценили возможность ускорить газификацию поселка. На подготовку доклада по этой проблеме Текслер отвел сутки.