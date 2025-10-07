Поселок Смолино в Челябинске останется без электричества 9 октября

На ЛЭП запланированы работы по реконструкции

В предстоящий четверг, 9 октября, поселок Смолино в Челябинске на весь день останется без света. Электричество отключат для реконструкции воздушной линии электропередачи, сообщили в пресс-службе челябинского филиала «Россети Урал».

Электричества не будет с 8:00 до 20:00. Жителей поселка, а также руководителей компаний просят заранее отключить от сети все электроприборы, чтобы избежать их порчи и возможных ЧП.

Реконструировать линию электропередачи будут для строительства нового путепровода над железнодорожными путями. При таких работах отключение электроснабжения обязательно по требованиям техники безопасности.