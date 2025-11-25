Сегодня, 25 ноября, в челябинском поселке Новосинеглазово на сутки отключат воду для планового ремонта водовода. Под отключение попадут десятки частных и многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
С 8:00 сегодняшнего дня до 8:00 среды, 26 ноября, воды не будет по следующим адресам:
- улица Геологов, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 24, 24а, 26, 28, 32;
- Горная, 2б, 3а;
- Громова, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 13, 13а, 15;
- Заводская, 1, 3, 5;
- Кирова, 1, 3, 4, 6;
- Клубная, 1, 2, 4, 6;
- Ключевая, 7, 8а, 10, 12, 14;
- Лермонтова, 3, 5, 7;
- Односторонняя, 2;
- Плановая, 1, 3;
- Пугачева, 59, 61;
- Советская, 13, 15, 15а, 17, 19, 33а;
- Станционная, 20, 22;
- Челябинская, 5, 7, 11, 12, 13, 13а, 15, 15а, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26а, 28, 28а, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 38а, 39, 42, 52, 53, 54.
Под отключение также попадают дома, расположенные в частном секторе на улицах Горной, Громова, Заводской, Малой, Плановой, Полевой, Рабочей, Северной и Чапаева.
Местных жителей просят сделать необходимый запас воды.