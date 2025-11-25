Поселок Новосинеглазово в Челябинске останется без воды на сутки

Какие адреса попадают под отключение

Сегодня, 25 ноября, в челябинском поселке Новосинеглазово на сутки отключат воду для планового ремонта водовода. Под отключение попадут десятки частных и многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

С 8:00 сегодняшнего дня до 8:00 среды, 26 ноября, воды не будет по следующим адресам:

улица Геологов, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 24, 24а, 26, 28, 32;

Горная, 2б, 3а;

Громова, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 13, 13а, 15;

Заводская, 1, 3, 5;

Кирова, 1, 3, 4, 6;

Клубная, 1, 2, 4, 6;

Ключевая, 7, 8а, 10, 12, 14;

Лермонтова, 3, 5, 7;

Односторонняя, 2;

Плановая, 1, 3;

Пугачева, 59, 61;

Советская, 13, 15, 15а, 17, 19, 33а;

Станционная, 20, 22;

Челябинская, 5, 7, 11, 12, 13, 13а, 15, 15а, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26а, 28, 28а, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 38а, 39, 42, 52, 53, 54.

Под отключение также попадают дома, расположенные в частном секторе на улицах Горной, Громова, Заводской, Малой, Плановой, Полевой, Рабочей, Северной и Чапаева.

Местных жителей просят сделать необходимый запас воды.