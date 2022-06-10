Поселок для работников УралАЗа построят в Миассе

Одна из целей проекта — привлечение в город свежих кадров

Жилой комплекс на 55 тысяч квадратных метров жилья с социальной инфраструктурой начнут строить в этом году в Миасском городском округе. Одним из инвесторов проекта выступил автозавод «Урал», который заинтересован в привлечении в Миасс новых кадров.

Как передает корреспондент ИА «Первое областное», соглашение между Миасским городским округом, автозаводом «Урал» и строительным холдингом «Легион» о начале реализации проекта было подписано сегодня, 10 июня, в присутствии губернатора Алексея Текслера.

«Планы развития автозавода „Урал“ по выпуску новой техники и импортозамещению отдельных агрегатов требуют высококвалифицированных специалистов. Будет рост численности сотрудников, и новый поселок „Открытый город“ будет в том числе принимать новых работников. Мы также исходим из того, что этот проект даст определенный толчок и развитию туризма, поскольку часть инфраструктуры поселка будет задействована под туристические объекты Миасса и Златоуста», — отметил Алексей Текслер.

Проект подразумевает строительство порядка 55 тысяч кв. м жилья и около 30 тысяч кв. м социальной инфраструктуры. И это только первый этап. Глава региона подчеркнул, что подобный комплексный формат жилищного строительства в Миассе реализуется впервые.