Западный и Пригородный вошли в состав Челябинска

Депутаты регионального парламента приняли решение об изменении границ Сосновского района и города



На заседании 24 апреля депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли решение об изменении границ Сосновского района и Челябинска.

Депутаты поддержали поправки в законы о статусе и границах Челябинского городского округа и Сосновского муниципального округа. Решение принято единогласно, 44 голоса «за», сразу в первом и третьем чтениях.

Теперь можно считать завершенным процесс вхождения поселков Западного и Пригородного в состав Челябинска.

Напомним, это решение обусловлено стремительным ростом населения и требованиями законодательства РФ, регламентирующими статус населенного пункта в зависимости от численности жителей.

Вопрос о вхождении поселков Западный и Пригородный в состав Челябинска активно обсуждается с конца 2024 года. Тогда во время прямой линии губернатор Алексей Текслер отметил, что такой шаг будет своевременным. Затем проект получил одобрение на уровне городской и районной думы.

Ранее мы рассказывали, чего ждут жители поселков и как изменится их жизнь после вхождения в состав Челябинска. Ожидается, что это приведет к дальнейшему развитию инфраструктуры, улучшению транспортной доступности и интеграции новых территорий в городскую жизнь, при этом основные условия для жителей (тарифы, ипотека) сохранятся на прежнем уровне.