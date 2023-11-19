Поселки под Челябинском остались без света и воды из-за аварии на электросетях

Неполадки устранили ночью 19 ноября

Накануне вечером, 18 ноября, в Сосновском районе Челябинской области несколько микрорайонов остались без электричества из-за технологического нарушения в работе линий электропередач. На место ЧП выезжали энергетики компании «Россети Урал» — «Челябэнерго». На данный момент авария устранена, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе компании.

Из-за нарушения без света в субботу вечером частично остались поселки Северный, Малиновка, Осиновка, микрорайоны Белый хутор, Привилегия, Зеленый мыс и Лесной остров, расположенные в поселке Западный. Аварийные бригады проводили переключения для восстановления электроснабжения, также в работе было задействовано шесть резервных источников электроэнергии общей мощностью 850 кВт.

Отсутствие электричества привело к перебоям в подаче воды, о чем местных жителей предупредили в компании «ЮжУралВодоканал»:

«Уважаемые жители Кременкульского сельского поселения и новых микрорайонов поселка Западный! В связи с отключением электроэнергии на водоочистной станции, возможны перебои с подачей холодной воды. В настоящее время принимаются меры по подключению дополнительных источников»,— сообщили сотрудники компании на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Аварию на электросетях удалось устранить ночью 19 ноября:

«В 20:39 большая часть потребителей была запитана, электроснабжение полностью восстановлено сегодня в 00:05. Энергетики предупреждают, что для восстановления нормальной схемы электроснабжения сегодня в течение дня возможно кратковременное отключение электроэнергии»,— уточнили в пресс-службе компании «Россети Урал» — «Челябэнерго».