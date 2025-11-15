Порывистый ветер и тепло до +8 ожидаются в Челябинской области 15 ноября

Осадков в регионе не предвидится

Сегодня, 15 ноября, в Челябинской области будет сухо и тепло: температура может подняться до +8°C. Однако день выдастся ветреным. Рассказываем подробнее со ссылкой на популярные погодные сервисы и синоптиков областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске будет около +8°C. Осадков не предвидится. Ветер около 5 метров в секунду и периодически будет разгоняться до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске — переменная облачность и также до +8°C.

Миасс отличится пасмурной погодой. В температурном плане — без изменений.

В Сатке и Трехгорном потеплеет до +10°C. Облачно. Ветер юго-западного направления, 4 метра в секунду.

В Карталах и Бредах установится солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до +8°C.

В Озерске и Каслях чуть прохладнее — около +5°C. День выдастся хмурым. Ветер юго-западный, до 5 метров в секунду.

В целом в регионе ожидается от +3 до +8°C. Переменная облачность. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду, локально с порывами до 14 метров в секунду.