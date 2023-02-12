Порывистый ветер и изморозь прогнозируют в Челябинской области

В отдельных районах потеплеет до -2 градусов

Сегодня, 12 февраля, в Челябинской области будет преимущественно солнечно. Местами воздух прогреется до −2°C, где-то сохранится более холодная погода. Синоптики областного Гидрометеоцентра также обещают порывистый ветер.

В Челябинске сегодня прогнозируют до −4 до −6°C. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске будет заметно холоднее — до минус 7 — 11 градусов. Днем синоптики обещают облачную погоду с прояснением, к вечеру прояснится. Ветер до 3 метров в секунду южного направления.

В Златоусте, Сатке и Озерске сегодня будет облачно с прояснением. Столбики термометров покажут около −6°C. Ветер слабый до 2 метров в секунду.

В Трехгорном днем температура воздуха поднимется до −5 градусов. Будет пасмурно.

В целом в регионе сегодня обещают от −2 до −10°C. Местами изморозь. Ветер западный с переходом на южный от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.