Порывистый ветер и гололед ожидаются в Челябинской области

Температура воздуха опустится до минусовой

Сегодня, 23 января, в Челябинской области прогнозируют около −4 градусов и переменную облачность. Также южноуральцев предупредили о гололеде на дорогах из-за перепадов температур.

Этим утром в Челябинске будет около −11°С, днем столбики термометров достигнут отметки около −4°С. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы синоптики также обещают около −11°С, местами, особенно на юго-западе региона, будет холоднее. Днем температура воздуха составит от −4 до −9°С. В восточных районах потеплеет до −1°С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти 4—9 метров в секунду.