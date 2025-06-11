Порывистый ветер и дожди с грозами прогнозируют в Челябинской области в День России

Местами аномальная жара спадет

Четверг, 12 июня, в Челябинской области выдастся дождливым и ветреным. В отдельных районах температура воздуха снизится до +23 градусов и приблизится к климатической норме, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров этой ночью покажут от +16 до +18°C. Слабый дождь. Вероятна гроза. Днем градусники покажут от +25 до +27°C. Переменная облачность, пройдет кратковременный дождь с грозой. Возможен град. Ветер преимущественно восточный, от 2 до 7 метров в секунду, при грозе порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура составит от +13 до +18°C. Местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем воздух прогреется до +23...+28°C. Переменная облачность, осадки сохранятся. Грозы и град также не исключаются. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, от 2 до 7 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 15—18 метров в секунду.