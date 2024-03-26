Порывистый ветер и дождь со снегом ожидаются в Челябинской области

Несмотря на непогоду, день будет теплым

Сегодня, 26 марта, в Челябинской области прогнозируют пасмурную и теплую погоду. Местами пройдут небольшие дожди, а где-то и со снегом, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром столбики термометров в Челябинске покажут около 0°C, днем потеплеет до +6°C. Пасмурно, слабый дождь. Ветер южный, юго-восточный 3—8 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы будет около +1°C, в отдельных районах ниже. Локально возможен туман. Днем температура воздуха составит от +4 до +9°C, в горах ожидается до +12°C. Облачно с прояснениями, вероятны осадки в виде дождя, местами со снегом. Ветер преимущественно южного направления с переходом на восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду.