Порывистый ветер, гололед и плюсовую температуру обещают синоптики в Челябинской области

Местами пройдет снег

Сегодня, 4 марта, в Челябинской области местами ожидается непогода: сильный ветер, снег и слабые метели. На большей части территории, в том числе в Челябинске, осадков не ожидается, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске утром приблизятся к отметке −4°С, днем минус сменится на плюс. Ветер преимущественно западной четверти 5—10 метров в секунду. Облачно с прояснениями, без осадков.

В Челябинской области в утренние часы синоптики обещают около −9°С, в отдельных районах ниже. Днем температура воздуха будет варьироваться от −1 до +4°С, в низинах отметка на градуснике опустится до −4°С. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. На севере области пройдет небольшой мокрый снег. Также жителей предупреждают о слабых метелях. На остальной территории осадков не будет. На дорогах гололедица.