Порядка 45 тысяч юных челябинцев отдохнут в детских лагерях в 2023 году

Также детей намерены устроить в трудовые отряды

В 2023 году в загородных летних лагерях отдохнут порядка 21 тысячи челябинских детей, еще около 22 тысяч — в городских лагерях. Об этом в понедельник, 3 апреля, на аппаратном совещании в администрации города доложил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев. Глава Челябинска Наталья Котова поставила задачу открыть лагеря в нужные сроки. Для этого властям нужно активнее заняться их подготовкой.

«Помним, что загородные детские лагеря должны принять административные комиссии, поэтому подготовкой занимаемся. Держим на особом контроле, чтобы все лагеря были сданы и приняты в установленные сроки», — заявила градоначальница.

Также, по словам Авдеева, еще порядка 1600 юных челябинцев устроят в молодежные трудовые отряды для организации их занятости. Подготовительная работа ведется в штатном режиме.

Кстати, в грядущую летнюю оздоровительную кампанию на Урале откроются почти 3,5 тысячи детских лагерей. Первые заезды стартуют с 29 мая, а всего на протяжении каникул в учреждениях отдохнут 176,6 тысячи школьников.

В этом году уделили внимание и ребятам из подшефных нашему региону городов Донбасса: за счет бюджета Челябинской области на Черное море поедут 550 детей, а недавно на берегу Тургояка открыли детский выездной лагерь, где помогают адаптироваться к новой жизни.