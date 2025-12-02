Поручения губернатора в действии: как прямые линии меняют жизнь в Челябинской области

Реальные истории из разных уголков региона показывают, как обратная связь с главой региона оперативно перерастает в конкретные дела

В ходе прямой линии губернатора Челябинской области Алексея Текслера в эфир вышел сюжет, в котором журналисты рассказали о том, как изменилась жизнь некоторых территорий, жители которых обратились к главе региона в прошлом году.

Одним из ярких примеров эффективной работы стал ремонт улицы Макаренко в Миассе. В 2024 году местный житель Игорь Воробьев, не выдержав ежедневного испытания «стиральной доской», обратился напрямую к губернатору. Через несколько недель после обращения улицу не просто залатали, а провели капитальный ремонт, решив многолетнюю проблему сотен жителей.

«Асфальт здесь был положен 60 лет назад. Конечно, за это время он разрушился полностью, здесь были одни ямы. Теперь здесь ровное покрытие. Рады и водители, и пешеходы», — делится впечатлениями Игорь Воробьев.

В Трехгорном жители долгое время жаловались на дороги и старый мост через Бахтияров ручей, который больше напоминал полосу препятствий.

Вопрос был поднят на прямой линии с губернатором в 2024 году, после чего началась масштабная работа.

«Отремонтировали наконец-то разбитые перекрестки, эти участки, где асфальт был просто в ужасном плачевном состоянии. Есть еще, конечно, над чем работать, но динамика у нас, конечно, заметна. Благодаря прямой линии губернатора у нас начались финансирования из областного бюджета», — отмечают в администрации.

Работы продолжались весь сезон и затронули не только город, но и дорогу к популярному горнолыжному курорту «Завьялиха», которая теперь оставляет у водителей только положительные эмоции.

В поселке Ук Ашинского района на месте пустыря среди частного сектора теперь красуется современная детская площадка. Ее установку жители попросили у губернатора во время эфира-2024.

Площадка оснащена всем необходимым: от рукоходов для подростков до качелей и игровых городков для самых маленьких. Здесь есть баскетбольное кольцо и безопасные скалолазные элементы.