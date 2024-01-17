Портрет среднестатистического туриста составили в нацпарке «Зигальга»

Чаще всего это 35-летние любители длительных походов в горы

В 2023 году национальный парк «Зигальга» посетили почти 11,5 тысячи туристов. Более 60% приезжали из Катав-Ивановского района, 16,5% — из остальных городов Челябинской области. Приезжали также из Башкирии, Свердловской области и Татарстана. Но какой он, среднестатистический турист нацпарка? Его портрет составили представители Зигальги.

«Сегодня гость „Зигальги“ — это любитель активного отдыха в возрасте от 34 до 36 лет, для которого поход в горы — один из способов проводить выходные или отпуск. Он готов к длинным переходам и перед тем, как отправиться в путешествие, обычно изучает маршрут и достопримечательности, которые на нем встречаются»,— рассказали в нацпарке.

Чуть меньше половины туристов отправлялись в многодневные походы по территории нацпарка и день за днем открывали для себя красоты Южного Урала. Чуть более 50% посетителей совершали однодневные походы, чаще всего добираясь до вершины горы Поперечной.