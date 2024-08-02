Портал, посвященный здоровью зубов, запустили в Челябинске

Он учит детей и взрослых основным навыкам личной гигиены

Портал, посвященный здоровью зубов, разработали и запустили в Челябинске. Это проект центра помощи детям с особенностями ментального развития «Звездный дождь», но познакомиться с ним интересно всем взрослым и детям. Общедоступный проект направлен на оздоровление детей всей Российской Федерации и имеет национальное значение, сообщает пресс-служба организации.

На сайте зубная-фея.online собраны правила, как предохранить детские зубы от кариеса, и обучающие материалы для родителей и детей о правильной чистке зубов с программой «Зубная фея».

Напомним, программа профилактики кариеса у детей дошкольного возраста «Зубная фея» работает в детских садах Челябинска и Челябинской области более шести лет. Участниками программы за это время стали 30 тысяч детей. Программа реализуется в 232 дошкольных образовательных учреждениях региона. Создание информационного портала зубная-фея.online стало следующим шагом к тиражированию программы.

По данным стоматологов, уже в возрасте трех лет кариес есть у 47% детей. В возрасте шести лет этот процент достигает 83%. А к 15-летнему возрасту у каждого пятого подростка удален как минимум один постоянный зуб. Навыки правильного ухода позволяют снизить риск кариеса в десять раз.