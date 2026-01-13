Попавших в ДТП школьников из Челябинской области отправили на дистант

Водитель автобуса отстранен от работы

Дети, которые возвращались вчера с учебы и попали в аварию на школьном автобусе, отправлены на дистант. По крайней мере, сегодня они будут учиться из дома. А водитель автобуса отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств аварии. Об этом Первому областному информагентству сообщил директор Рощинской школы Александр Злаказов.

«Глубоко сожалею, что все так случилось. Сегодня дети, которые попали в аварию (а они учатся во вторую смену), будут учиться дома. Мы обзвоним родителей, чтобы их успокоить и получить подтверждение, что они против, чтобы ребята и дальше ездили на уроки школьным автобусом. Также мы ищем нового водителя, потому что попавший в аварию человек отстранен от работы на время выяснения всех обстоятельств аварии», — рассказал Александр Злаказов.

По словам директора, всего в Рощинской школе пять школьных автобусов, они подвозят около 380 детей. После аварии на ходу остались четыре машины — все они сегодня работают.

В момент аварии в салоне школьного автобуса, который отвозил детей после уроков из Рощино в Славино, находился 21 ребенок и 1 сопровождающий. Травмы получили три школьника: два мальчика и одна девочка, которым по 13 лет.

«У всех ребят ушибы мягких тканей. После медосмотра в больнице они отпущены по домам», — добавляет Александр Злаказов.

Авария со школьным автобусом случилась вечером 12 января. По предварительным данным, водитель автобуса не заметил буксируемый экскаватором погрузчик и столкнулся с ним. Возбуждено уголовное дело.