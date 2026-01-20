Понижение температуры, снег и туман ожидают южноуральцев 21 января

На дорогах будет гололедица от наката

В среду, 21 января, в Челябинской области существенно похолодает. Лишь на крайнем западе температура сохранится на уровне климатической нормы. Местами пройдет снег, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске градусники предстоящей ночью покажут от −22 до −24°C. Пройдет небольшой снег. Днем температура почти не поднимется — минус 19—21°C. Обойдется без существенных осадков. Ветер восточный, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области температура этой ночью составит минус 20—25°C, местами похолодает до −29°C. Днем синоптики обещают в большинстве районов от −16 до −21°C. В низинах ожидается до −24°C, а в районах крайнего запада — около −12°C. Местами небольшой снег, на юге — умеренный. На дорогах локально гололедица от наката. Утром вероятен туман. Ветер восточный, 2—7 метров в секунду, порывы могут достигать 10 метров в секунду.