Понижение температуры, снег и гололед ожидаются в Челябинской области

На смену снежному циклону идут аномальные морозы

Сегодня, 5 декабря, в Челябинской области сохранится снежная погода. Температура воздуха к вечеру постепенно начнет опускаться. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе сохранится сильный ветер.

В Челябинске утром будет около −8 градусов, днем температура воздуха составит около −6 градусов. Облачно с прояснением, снегопадов не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области утром в отдельных районах будет около −3 градусов, в других — до −11 градусов. Днем синоптики обещают −4...−9 градусов, на юге будет теплее — около −1 градуса. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, возможны метели. На дорогах по-прежнему будет скользко. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.