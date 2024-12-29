Понижение температуры, слабый снег и туман ожидаются в Челябинской области 29 декабря

День выдастся преимущественно пасмурным

Сегодня, 29 декабря, температура воздуха в Челябинской области немного снизится, в низинах синоптики обещают умеренный мороз. Местами возможен слабый снег, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается около −4°С. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер западного направления, до 4 метров в секунду.

До −10°С похолодает в Магнитогорске. Пасмурно. Ветер северный, слабый.

Температура в Златоусте приблизится к −6°С. Пасмурно, осадков быть не должно. Ветер северо-западного направления, около 4 метров в секунду.

Градусники в Миассе покажут около −4°С. В городе установится пасмурная погода. Ветер западный, до 4 метров в секунду.

Жителям Верхнеуральска синоптики прогнозируют −11°С и облачную погоду с прояснением. Ветер северного направления, слабый.

В целом температура в регионе будет варьироваться от −4 до −9°С, в низинах ожидается до −12°С. Переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой снег. На дорогах гололед. Ветер западной четверти, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.