Понижение температуры прогнозируют в Челябинской области, грозы сохранятся

В отдельных районах возможен порывистый ветер

В понедельник, 22 апреля, в Челябинской области в большинстве районов сохранится жаркая погода, а где-то температура опустится ниже 20 градусов тепла. В целом синоптики обещают переменную облачность, местами пройдут кратковременные дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха опустится до +9...+11 градусов, днем градусник покажет до +24 градусов. Преимущественно солнечно, без осадков. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске в ночные часы температура упадет до +12 градусов, днем может потеплеть до +26 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный до 4,4 метра в секунду.

В Златоусте синоптики обещают от +18 до +21 градуса тепла и облачную погоду с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Максимум +18 градусов будет в Снежинске. Днем переменная облачность, к вечеру небо затянется. Ветер восточный до 4,2 метра в секунду.

В низинах Челябинской области предстоящей ночью похолодает до +4 градусов, на остальной территории будет +7...+12 градусов. Переменная облачность, без осадков. Днем на севере будет около +19 градусов, на остальной территории — от +22 до +27 градусов. Переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер восточного направления от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.